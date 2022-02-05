Кличко требует от Кабмина компенсацию за перевозку льготников

Депутаты Киевсовета в количестве 88 человек проголосовали за направление обращения в Кабмин и ВРУ с требованием погасить задолженность за льготные перевозки иногородних пассажиров.
Об этом сообщает официальный сайт Киевсовета.
В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 запланировано потратить 803, 3 млн грн.
Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.
Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.
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