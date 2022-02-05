Кличко требует от Кабмина компенсацию за перевозку льготников

12:09 14 Май Киев, Украина

Депутаты Киевсовета в количестве 88 человек проголосовали за направление обращения в Кабмин ВРУ с требованием погасить задолженность за льготные перевозки иногородних пассажиров.

Об этом сообщает официальный сайт Киевсовета.

В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.

"До 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из Государственного бюджета. Однако, в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный ей льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов", - сказано в обращении.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 запланировано потратить 803, 3 млн грн.



Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.