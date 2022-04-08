Китай вместе с 14 странами заключат "Всестороннее региональное экономическое партнёрство"

Результатом восьми лет переговоров между Китаем и 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона стало подписание соглашения о "Всестороннем региональном экономическом партнёрстве" . Документ планируют подписать 15 ноября, об этом сообщает Bloomberg.
Кроме Китая соглашение подпишут Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Суммарное население этих стран – 2,2 млрд человек, а совокупный ВВП – $26,2 трлн. В рамках соглашения должны действовать сниженные торговые пошлины.
Министр торговли Малайзии Азмин Али назвал эту сделку кульминацией "восьми лет переговоров с кровью, потом и слезами".
Страны ВРЭП собираются укрепить цепочки поставок с использованием общих правил для определения страны происхождения. Страны также планируют установить новые правила электронной торговли.
/>"Китай совершил дипломатический переворот. В то время как ВРЭП мелкий по сравнению с TPP (Транстихоокеанское партнерство, – ред.), он широк, охватывая многие экономики и товары, и это редкость в наши более протекционистские времена", – заявил Шон Роуч, главный экономист S&P Global Ratings по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Эта сделка – результат стремления Китая к большей экономической интеграции с регионом, на который приходится почти треть мирового валового внутреннего продукта, отмечают в Bloomberg. Таким образом Пекин может распространить экономическое влияние на своих соседей. Последнего опасаются и некоторые члены соглашения, в частности Япония.
Подписание соглашения о ВРЭП может негативно повлиять на некоторые американские компании и транснациональные корпорации. Их конкурентоспособность в регионе может ухудшиться. Именно от реакции и возможного возвращения США в регион зависит, каким будет влияние Китая в регионе, считает Уильям Райнш, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
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