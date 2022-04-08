Китай вместе с 14 странами заключат "Всестороннее региональное экономическое партнёрство"

11:40 13 ноября Киев, Украина

Результатом восьми лет переговоров между Китаем и 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона стало подписание соглашения о "Всестороннем региональном экономическом партнёрстве" . Документ планируют подписать 15 ноября, об этом сообщает Bloomberg.