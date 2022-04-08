Кислица: Украине придется импортировать рабочую силу из стран третьего мира

Повышение заработной платы и улучшение условий труда не избавит экономику Украины от потребности в дополнительной рабочей силы из стран третьего мира. Это стандартная европейская практика.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления на Международном онлайн-форуме культурной дипломатии, сообщило во вторник, 10 ноября, агентство Укринформ.
"Как бы мы не улучшали социальные условия и не повышали зарплаты в Украине, нам придется импортировать рабочую силу", - уверен постпред.
В связи с этим, по его словам, необходимо создавать в Украине благоприятную культурную среду, которая будет с уважением относиться к иностранным чужим культурам и традициям, поскольку с этим в украинском обществе большая проблема.
"Часть украинской культурной дипломатии должна быть сосредоточена <...> на тех странах третьего мира, из которых, к сожалению, нам придется импортировать рабочую силу", - уточнил Кислица.
Как один из инструментов такой культурной дипломатии политик назвал образование иностранных студентов в украинских вузах.
"Образование и пребывание в Украине во время обучения может стать тем культурным шоком или приятным опытом, который люди потом с собой везут по миру. К сожалению, <...> образование иностранных студентов в Украине стало коммерческим проектом, и вузы уделяют больше внимания тому, вовремя ли платят студенты за образование, чем культурной работе", - резюмировал постпред.
"Как бы мы не улучшали социальные условия и не повышали зарплаты в Украине, нам придется импортировать рабочую силу", - уверен постпред.
В связи с этим, по его словам, необходимо создавать в Украине благоприятную культурную среду, которая будет с уважением относиться к иностранным чужим культурам и традициям, поскольку с этим в украинском обществе большая проблема.
"Часть украинской культурной дипломатии должна быть сосредоточена <...> на тех странах третьего мира, из которых, к сожалению, нам придется импортировать рабочую силу", - уточнил Кислица.
Как один из инструментов такой культурной дипломатии политик назвал образование иностранных студентов в украинских вузах.
"Образование и пребывание в Украине во время обучения может стать тем культурным шоком или приятным опытом, который люди потом с собой везут по миру. К сожалению, <...> образование иностранных студентов в Украине стало коммерческим проектом, и вузы уделяют больше внимания тому, вовремя ли платят студенты за образование, чем культурной работе", - резюмировал постпред.
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