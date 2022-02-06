Кипр блокирует санкции против Беларуси и требует ограничений для Турции

11:06 19 Сентябрь Киев, Украина





"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", — цитирует агентство dpa европейского дипломата, пожелавшего остаться неназванным. В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.



Такую позицию Кипра относительно санкций против Анкары поддержал госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон. Он выступает за рассмотрение варианта с санкциями, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра.



Напряжение между Грецией и Кипром, с одной стороны, и Турцией, с другой, усилилось из-за активизации геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной. Представитель Кипра наложил вето на проект санкций против Минска, который не может вступить в силу уже около двух недель. Это произошло во время встречи послов стран-участниц Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 18 сентября."Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", — цитирует агентство dpa европейского дипломата, пожелавшего остаться неназванным. В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.Такую позицию Кипра относительно санкций против Анкары поддержал госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон. Он выступает за рассмотрение варианта с санкциями, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра.Напряжение между Грецией и Кипром, с одной стороны, и Турцией, с другой, усилилось из-за активизации геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной.

10 сентября Кипр уже накладывал вето против санкций, которые Евросоюз планирует ввести против 40 человек, ответственных за фальсификацию на выборах в Беларуси, а также за насилие против мирных протестующих.





