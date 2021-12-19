Киев: Украина против закрепления статуса Донбасса в конституции

10:05 14 Июль Киев, Украина

Украина считает неприемлемым закрепление особого статуса Донбасса в конституции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается непосредственно упоминания так называемых "ОРДЛО" [отдельных районов Донецкой и луганской областей] в конституции, для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - сказал он в интервью.

Вместе с тем министр подчеркнул, что "с первого дня минских соглашений Украина была верна им для того, чтобы реинтегрировать территории, но не по российскому сценарию".

"Любые попытки перекрутить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал, - сказал он. - Мы очень сильно рассчитываем на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно Минских соглашений и начнет с первого и самого важного правила, закрепленного в них, это полное и всеобъемлющее прекращения огня".

Кулеба заявил о недопустимости каких-либо требований в адрес Украины о принятии законов относительно статуса Донбасса.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины, - подчеркнул министр. - Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон".

Вместе с тем глава МИД Украины сообщил, что "с большим вниманием ознакомился с интервью заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака", опубликованным 9 июля. "Мы считаем его очень показательным. Там коллекция российских штампов, подходов, но если читать между строк, то интервью особенно познавательное", - сказал Кулеба.

Ранее Козак сообщил, что возможное решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но подчеркнул, что Россия, с политической точки зрения, готова к любому развитию ситуации.