Киев: Украина против закрепления статуса Донбасса в конституции

Украина считает неприемлемым закрепление особого статуса Донбасса в конституции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Вместе с тем министр подчеркнул, что "с первого дня минских соглашений Украина была верна им для того, чтобы реинтегрировать территории, но не по российскому сценарию".
Кулеба заявил о недопустимости каких-либо требований в адрес Украины о принятии законов относительно статуса Донбасса.
"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины, - подчеркнул министр. - Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон".
Вместе с тем глава МИД Украины сообщил, что "с большим вниманием ознакомился с интервью заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака", опубликованным 9 июля. "Мы считаем его очень показательным. Там коллекция российских штампов, подходов, но если читать между строк, то интервью особенно познавательное", - сказал Кулеба.
Ранее Козак сообщил, что возможное решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но подчеркнул, что Россия, с политической точки зрения, готова к любому развитию ситуации.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии