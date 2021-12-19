Киев продлил жесткий карантин на две недели

12:34 14 Апрель Киев, Украина

Из-за сложной ситуации с COVID-19 в столице, власти приняли решение продлить жесткие антикоронавирусные ограничения до 30 апреля.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге в среду, 14 апреля.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля", – сказал Кличко.

По его словам, иначе медицинская система столицы не справится с таким количеством больных и будет еще больше смертей.

"У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", – подчеркнул Кличко.

Останутся закрытыми школы и детские сады, в общественный транспорт будут пускать по пропускам, заведения общественного питания будут работать на вынос.