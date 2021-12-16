Киев получил список россиян для проверки на участие в событиях на Донбассе

В Беларуси составили пофамильный список задержанных российских граждан и передала его украинским властям. Как сообщил сегодня, 31 августа 2020 года, на брифинге глава внешнеполитического ведомства, МИД уже получил указанный список.
Из объяснений министра стало понятно, что список передадут в правоохранительные органы.
Кулеба пояснил, что Украина намерена установить, «кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях» в Донбассе на стороне отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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