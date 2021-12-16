Киев получил список россиян для проверки на участие в событиях на Донбассе

16:02 31 Июль Киев, Украина

В Беларуси составили пофамильный список задержанных российских граждан и передала его украинским властям. Как сообщил сегодня, 31 августа 2020 года, на брифинге глава внешнеполитического ведомства, МИД уже получил указанный список.

«Мы только вчера получили полный список граждан, которые были задержаны, и сразу передали его украинским компетентным органам для изучения», — сообщил он.

Из объяснений министра стало понятно, что список передадут в правоохранительные органы.

Кулеба пояснил, что Украина намерена установить, «кто из этого списка участвовал в вооруженных действиях» в Донбассе на стороне отдельных районов Донецкой и Луганской областей.