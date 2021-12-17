Киев: Неадекват напал на подростков с ножом

" Конфликт начался с того, что один из прохожих сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали. Несовершеннолетним прохожим это не понравилось, и они остановились для выяснения отношений, в ходе чего молодой человек нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки. Во время проведения оперативных мероприятий правонарушителя задержали недалеко от места совершения преступления. При поверхностной проверке у него обнаружили и изъяли нож , который направили на экспертизу. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который в содеянном сознался " , - говорится в сообщении.