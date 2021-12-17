Киев: Неадекват напал на подростков с ножом

В четверг, 9 июля, в Киеве во время словесной перепалки злоумышленник нанес ножевые ранения двум подросткам. Конфликт возник из-за того, что неадеквату не понравилось, как ребята разговаривают. Злоумышленник задержан.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.
Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса. Между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали. В результате столкновения нападающий нанес подросткам ножевые ранения, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.
Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса. Между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали. В результате столкновения нападающий нанес подросткам ножевые ранения, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 84 тысяч гривен.
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