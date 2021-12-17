Киев: Неадекват напал на подростков с ножом

08:01 10 Июль Киев, Украина

В четверг, 9 июля, в Киеве во время словесной перепалки злоумышленник нанес ножевые ранения двум подросткам. Конфликт возник из-за того, что неадеквату не понравилось, как ребята разговаривают. Злоумышленник задержан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса. Между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали. В результате столкновения нападающий нанес подросткам ножевые ранения, их госпитализировали в медицинское учреждение.
"Конфликт начался с того, что один из прохожих сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали. Несовершеннолетним прохожим это не понравилось, и они остановились для выяснения отношений, в ходе чего молодой человек нанес оппонентам ножевые ранения грудной клетки и руки. Во время проведения оперативных мероприятий правонарушителя задержали недалеко от места совершения преступления. При поверхностной проверке у него обнаружили и изъяли нож , который направили на экспертизу. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который в содеянном сознался ", - говорится в сообщении.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 84 тысяч гривен.