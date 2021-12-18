Киев направил в Гаагу материалы об Иловайской трагедии и обороне Донецкого аэропорта

13:59 08 Апрель Киев, Украина

Офис генпрокурора располагает фактами и доказательствами, которые подтверждают убийства и ранения украинских военных боевиками оккупационных войск, во время событий в Иловайске и при обороне Донецкого аэропорта.

Соответствующие материалы были направлены в Международный уголовный суд (МУС) , сообщает Офис генпрокурора в четверг, 8 апреля.

Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.

"Вероломные убийства и ранения военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины происходили на фоне гуманитарных договоренностей. При обеспечении в районе Иловайска "зеленого коридора" для выхода из окружения украинских военнослужащих, сложивших оружие, по ним, а также по автомобилю с символом "Красного Креста", были осуществлены интенсивные обстрелы. Это привело к гибели 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время обороны Донецкого аэропорта сепаратисты запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. "Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения - вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захвачены в плен, один пленный был убит", - сообщают в ОГП.



Подчеркивается, что вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает ст.37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".



Напомним, что в декабря 2019 Киев уже передавал в МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайская. Всего в МУС Офисом генпрокурора направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.