Киев направил в Гаагу материалы об Иловайской трагедии и обороне Донецкого аэропорта

Офис генпрокурора располагает фактами и доказательствами, которые подтверждают убийства и ранения украинских военных боевиками оккупационных войск, во время событий в Иловайске и при обороне Донецкого аэропорта.
Соответствующие материалы были направлены в Международный уголовный суд (МУС), сообщает Офис генпрокурора в четверг, 8 апреля.
Информационное сообщение подготовлено на основе материалов уголовных производств, фото и видео из открытых источников, а также собранных вещественных доказательств.
Также сообщается, что во время обороны Донецкого аэропорта сепаратисты запросили режим "тишины" для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. "Однако перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и после его завершения - вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 – захвачены в плен, один пленный был убит", - сообщают в ОГП.
Подчеркивается, что вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает ст.37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству".
Напомним, что в декабря 2019 Киев уже передавал в МУС информацию о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайская. Всего в МУС Офисом генпрокурора направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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