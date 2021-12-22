Киев: мужчина поджег автомобиль на Крещатике

10:23 03 Август Киев, Украина

В центре Киева мужчина облил припаркованное авто неизвестной зажигательной смесью и совершил поджог. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит машина. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину. Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил машину и поджег ее

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – 39-летний житель Бориспольского района.



Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.



В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.