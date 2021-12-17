Киев грозит Беларуси остановкой сотрудничества в области экстрадиции

13:46 20 Август Киев, Украина

Украина имеет несколько вариантов «ответа» Беларуси за выдачу РФ наемников ЧВК «Вагнера»

Украина готовит ответ Минску на его действия, касательно бойцов ЧВК “Вагнер”, которые не были экстрадированы в Украину, а отправились в Россию после задержания на территории Беларуси.

Украина имеет в своем «арсенале» несколько вариантов «зеркального» ответа на выдачу Беларусью Российской Федерации боевиков ЧВК «Вагнер». Одним из них может быть остановка сотрудничества по вопросам экстрадиции, поскольку белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, говорят в кулуарах дипломатических ведомств Украины. Информация получена из инсайдерских источников.

Кроме того, дипломаты разрабатывают вариант отмены запланированного на октябрь «Форума регионов Украины и Беларуси» в Гродно, а также заморозки работы различных двусторонних групп.

В то же время идея с отзывом посла несет и негативные моменты. Ему, скорее всего, лучше оставаться в Минске и собирать информацию, считает источник во внешнеполитическом ведомстве.