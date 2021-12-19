Киев: 23 строчка в рейтинге самых дорогих городов мира

12:42 21 Июль Киев, Украина

Киев занял 23 строчку в списке самых дорогих городов. Всего рассматривался 231 респондент. В расчет брались не только цены на товары первой необходимости, но и тарифы за коммунальные услуги, стоимость недвижимости и другие параметры.

Киев вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

Столица оказалась на первом месте в Украине в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни. Киев занял 203-ю строчку рейтинга. Всего в списке – 231 город.

После Киева наиболее дорогими для жизни городами Украины оказались Николаев и Одесса. Наиболее дешевым городом признаны Сумы.

Самые дорогие для проживания города находятся в Швейцарии. Возглавляет рейтинг Цюрих, за ним идут Лугано, Базель, Женева и Лозанна.

При составлении рейтинга аналитики учитывали ежемесячные расходы на одного человека, стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.