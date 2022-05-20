Кибербезопасность Украины: большинство хакерских атак идет со стороны РФ

11:34 18 декабря Киев, Украина

По словам председателя СБУ Ивана Баканова, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны Российской Федерации.

Все органы власти должны более системно работать над улучшением информационной и кибербезопасности нашего государства, сказал Баканов на совещании с представителями министерств и ведомств, которую инициировала СБУ, в пятницу, 18 декабря.

«Системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался. И мы должны изменить этот подход. Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют - атаки происходят почти каждый день. Мы провели их детальный анализ. Выводы просты - нужно действовать немедленно и системно » - отметил Иван Баканов.

По его словам, более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны Российской Федерации.

«Россия направляет огромные силы на борьбу с Украиной - особенно в сфере информационной и кибербезопасности», - добавил глава СБУ.

Он подчеркнул, что несанкционированный доступ к информационным системам министерств и ведомств со стороны агрессора наносит существенный вред национальной безопасности Украины.

«Это сигнал для всех нас - нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень», - отметил Иван Баканов.

Также представители кибердепартаменту СБУ добавили, что по прогнозам, в 2021 году главными объектами хакерских атак будут оставаться системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Целями кибератак также могут стать объекты критической инфраструктуры, стратегические предприятия.



Напомним, что только за 9 месяцев 2020 Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 киберинцидентив и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за этот период заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в преступных целях, и деятельность 20 хакерских группировок.