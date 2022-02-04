Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: ГБР завершило расследование

15:35 13 Май Киев, Украина

Госбюро расследований (ГБР) восстановило полную картину и установило причины авиакатастрофы самолета АН-26Ш в Чугуеве

Незаконное разрешение на взлеты конвейерным способом стало основной причиной катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате чего погибли 26 военнослужащих.





Об этом сообщил во время пресс-конференции в четверг начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

"Главной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты конвейерным способом. Это происходило в течение последних четырех полетов перед трагедией, что фактически привело к тому, что во время захода на последний взлет была обнаружена поломка системы, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя. Однако в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не была выявлена экипажем своевременно, а лишь на этапе взлета при скорости, которая не позволяла осуществить посадку, так как могли быть непредвиденные последствия. С этой поломкой экипаж взлетел, однако в дальнейшем руководство группы полетов не предоставило практической помощи экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета ... Руководитель полетов уточнил поломку, однако дал команду на посадку и не оказал помощь в том, как действовать в данной ситуации. Никакой команды нами не зафиксировано. Просто сидели, наблюдали. Фактически оставили один на один командиров и членов экипажа с решением этой проблемы. Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, произошло его падение с последующими трагическими последствиями", - добавил Приймачок.

Кроме того, следователи выяснили, что командир экипажа вообще не имел права выполнять полет в этот день, поскольку не восстанавливал свои навыки полетов в течение последних 11 месяцев. А поэтому не справился с ситуацией, считают в ГБР.



Также к выполнению полетов помощниками командира экипажа были допущены два курсанта-летчика 4-го курса, которые не имели права исполнять такие обязанности, поскольку были только на стадии прохождения программы учений и ее не завершили.



По данным следствия, к трагедии привели и решение начальника Харьковского национального университета воздушных сил о выполнении отдельных упражнений на самолете Ан-26, которые не предусматривались руководством летной эксплуатации.



Также руководитель университета выдал документы, которые разрешили совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечило безопасность указанных полетов.



Кроме того, во время обучения допускались полеты самолетов с превышением их взлетно-посадочной массы.

"Что касается 25 сентября, то на борту самолета вместо десяти курсантов-штурманов находилось аж двадцать, то есть в два раза больше. Мы выяснили, что предусматривались еще два курсанта на этот полет, но по счастливому стечению обстоятельств они в этот день не полетели и остались живы", - рассказал Приймачок.

Как установило следствие, смешивание экипажей, превышение их количества во время полетов делалось с целью экономии времени на полеты, а также горючего, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов.

"Принятие совокупности ошибочных решений руководством полетов и привело к трагедии", - считают в ГБР.

В результате следствия выдвинуто подозрения шести военнослужащим - командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывшему командиру воинской части А4104 и двум его заместителям - бывшему руководителю полетами на аэродроме «Чугуев» и тогдашнему исполняющему обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УКУ).



По словам Приймачка, сейчас подозреваемые знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.