Катастрофа Ан-26 в Чугуеве: ГБР завершило расследование

Госбюро расследований (ГБР) восстановило полную картину и установило причины авиакатастрофы самолета АН-26Ш в Чугуеве.
Незаконное разрешение на взлеты конвейерным способом стало основной причиной катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате чего погибли 26 военнослужащих.
Об этом сообщил во время пресс-конференции в четверг начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.
Кроме того, следователи выяснили, что командир экипажа вообще не имел права выполнять полет в этот день, поскольку не восстанавливал свои навыки полетов в течение последних 11 месяцев. А поэтому не справился с ситуацией, считают в ГБР.
Также к выполнению полетов помощниками командира экипажа были допущены два курсанта-летчика 4-го курса, которые не имели права исполнять такие обязанности, поскольку были только на стадии прохождения программы учений и ее не завершили.
По данным следствия, к трагедии привели и решение начальника Харьковского национального университета воздушных сил о выполнении отдельных упражнений на самолете Ан-26, которые не предусматривались руководством летной эксплуатации.
Также руководитель университета выдал документы, которые разрешили совместную подготовку курсантов-летчиков и курсантов-штурманов на одном самолете, что не обеспечило безопасность указанных полетов.
Кроме того, во время обучения допускались полеты самолетов с превышением их взлетно-посадочной массы.
Как установило следствие, смешивание экипажей, превышение их количества во время полетов делалось с целью экономии времени на полеты, а также горючего, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программ подготовки летчиков и штурманов.
В результате следствия выдвинуто подозрения шести военнослужащим - командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины, бывшему командиру воинской части А4104 и двум его заместителям - бывшему руководителю полетами на аэродроме «Чугуев» и тогдашнему исполняющему обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в необеспечении безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УКУ).
По словам Приймачка, сейчас подозреваемые знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.
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