Катастрофа Ан-26: в ВСУ показали схему воздушного движения 

Опубликованной схемой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире, но она не является доказательной базой.
Так, на странице Facebook Воздушных сил ВСУ опубликована схема воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом.
В ведомстве также заверили, что Воздушные силы максимально способствуют следствию и предоставили все материалы для экспертной оценки.
Справка
При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов ОДНОВРЕМЕННО, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними.
Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к третьему, а также при возникновении осложненных ситуаций в полете.
Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к третьему, а также при возникновении осложненных ситуаций в полете.
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