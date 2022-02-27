Катастрофа Ан-26: в ВСУ показали схему воздушного движения 

06:53 05 Октябрь Киев, Украина

Опубликованной схемой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире, но она не является доказательной базой.

Так, на странице Facebook Воздушных сил ВСУ опубликована схема воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до крушения военного самолета Ан-26 под Чугуевом.

"Вашему вниманию визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме, которой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире. Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для слишком умных "экспертов", - указали в сообщении командования.

В ведомстве также заверили, что Воздушные силы максимально способствуют следствию и предоставили все материалы для экспертной оценки.

"Призываем ВСЕХ членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории", - отметили в ВСУ

Справка

При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов ОДНОВРЕМЕННО, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними.



Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к третьему, а также при возникновении осложненных ситуаций в полете.