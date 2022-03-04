Катастрофа Ан-26: летчики ВСУ просят не манипулировать трагедией

15:10 09 Октябрь Киев, Украина

Авиаторы Воздушных Сил Украины обратились к средствам массовой информации, блоггерам и политикам, с просьбой прекратить манипулировать трагедией с Ан-26, а дождаться официальных результатов расследования.

Соответствующее видео опубликовали на странице Воздушных Сил ВСУ в Facebook.