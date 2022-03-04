Катастрофа Ан-26: летчики ВСУ просят не манипулировать трагедией
15:10 09 Октябрь Киев, Украина
Авиаторы Воздушных Сил Украины обратились к средствам массовой информации, блоггерам и политикам, с просьбой прекратить манипулировать трагедией с Ан-26, а дождаться официальных результатов расследования.
Соответствующее видео опубликовали на странице Воздушных Сил ВСУ
в Facebook.
"Авиаторы Воздушных Сил со всей Украины сочувствуют близким и родным погибших собратьев и просят политиков, блогеров, СМИ обойтись без домыслов и манипуляций, не использовать ужасную трагедию в Чугуеве в собственных интересах и дождаться официальных результатов расследования", - говорится в сообщении.
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