Карантинные зоны в Украине изменились

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в Украине с 21 сентября начнет действовать обновленное эпидемическое зонирование.
В "красной" зоне оказались 14 населенных пунктов:
Чоп Закарпатской области.
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области.
Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области.
Салават и Волочисский район Хмельницкой области.
Канев Черкасской области.
Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.
Нежине и Носовский район Черниговской области.
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области.
Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области.
Салават и Волочисский район Хмельницкой области.
Канев Черкасской области.
Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.
Нежине и Носовский район Черниговской области.
В "оранжевую" зону попали:
Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Дубно, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черновцы, Киев, Харьков, Сумы и еще десяток городов и районов.
В общем перечне регионов с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности отнесено 85 административных единиц, на 1 меньше, чем неделю назад.
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