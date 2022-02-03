Карантинные зоны в Украине изменились

08:39 19 Сентябрь Киев, Украина

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в Украине с 21 сентября начнет действовать обновленное эпидемическое зонирование

В "красной" зоне оказались 14 населенных пунктов:

Чоп Закарпатской области.

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области.

Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области.

Салават и Волочисский район Хмельницкой области.

Канев Черкасской области.

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

Нежине и Носовский район Черниговской области.



В "оранжевую" зону попали:

Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Дубно, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черновцы, Киев, Харьков, Сумы и еще десяток городов и районов.

В общем перечне регионов с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности отнесено 85 административных единиц, на 1 меньше, чем неделю назад.