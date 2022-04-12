Карантин выходного дня: полиция составила более 2 000 протоколов

Правоохранительные органы Украина, составили более 2 000 протоколов и закрыли 2 400 субъектов хозяйствования, за нарушение карантина выходного дня.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в понедельник, 16 ноября.
По его словам, больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение Кабинета Министров Украины – это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области, много нарушителей также выявлено в столице и в Киевской области.
Начальник полиции добавил, что составлено почти две тысячи административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто 9 уголовных производств.
В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52 949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 миллионов гривен.
В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52 949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 миллионов гривен.
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