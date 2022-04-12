Карантин выходного дня: полиция составила более 2 000 протоколов

11:59 16 ноября Киев, Украина

Правоохранительные органы Украина, составили более 2 000 протоколов и закрыли 2 400 субъектов хозяйствования, за нарушение карантина выходного дня.



Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в понедельник, 16 ноября.



По его словам, больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение Кабинета Министров Украины – это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области, много нарушителей также выявлено в столице и в Киевской области.

"На протяжении этих выходных полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина выходного дня, предусмотренного решением правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - отметил Клименко.

Начальник полиции добавил, что составлено почти две тысячи административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто 9 уголовных производств.



В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52 949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 миллионов гривен.