Карантин привел к значительному росту безработицы в Украине
20:03 17 ноября Киев, Украина
Рост количества инфицированных коронавирусом и связанные с пандемией карантинные
ограничения привели к росту безработицы в стране. Так, с момента введения весеннего карантина и по сегодняшний день, прирост новых официально безработных граждан Украины превысил 38 тыс.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
во время выступления в Верховной Раде 17 ноября.
Глава правительства отметил, сегодня через Центры занятости трудоустроено 419 тысяч человек со статусом безработного.
"При этом статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек. На сегодняшний день, если на 12 марта (начало введенного карантина — ред.) статус безработного был в 361 тысячи, то сегодня 399, 7 тысяч. Один из элементов удержания экономики, это собственно программы экономического стимулирования нашей экономики", — сказал Шмыгаль.
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