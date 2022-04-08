Карантин привел к значительному росту безработицы в Украине

"При этом статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек. На сегодняшний день, если на 12 марта (начало введенного карантина — ред.) статус безработного был в 361 тысячи, то сегодня 399, 7 тысяч. Один из элементов удержания экономики, это собственно программы экономического стимулирования нашей экономики", — сказал Шмыгаль.