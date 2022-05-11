Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину 22 августа

15:49 09 августа Киев, Украина

Как стало известно, накануне Дня независимости в Киев прибудет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Визит запланирован на 22 августа. Целью визита станут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы переговоров пока неизвестны.

"Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - подтвердил информацию пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Как известно, в Украине 23 августа состоится саммит Крымской платформы, на котором ожидают представителей до 40 стран.

А на следующий день в Украине будут отмечать 30-летие независимости.

Напомним, Зеленский 12 июля провел встречу с Меркель в Берлине.