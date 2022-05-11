Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину 22 августа

Как стало известно, накануне Дня независимости в Киев прибудет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Визит запланирован на 22 августа. Целью визита станут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы переговоров пока неизвестны.
Как известно, в Украине 23 августа состоится саммит Крымской платформы, на котором ожидают представителей до 40 стран.
А на следующий день в Украине будут отмечать 30-летие независимости.
Напомним, Зеленский 12 июля провел встречу с Меркель в Берлине.
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