Канада вводит новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма

07:42 30 Март Киев, Украина

Правительство Канады ввело санкции против 2-х граждан и 4-х компаний Российской Федерации, причастных к незаконной аннексии Крыма

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.

«С момента незаконной оккупации и аннексии Крыма в 2014 году правительство России постоянно нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Россия серьезно нарушала права человека и злоупотребляла относительно жителей Крыма. Она также создала свою армию на полуострове, расселила сотни тысяч граждан России в Крыму и продолжает разрушать историческое наследие украинского и крымскотатарского народов», — говорится в заявлении МИД.

Министр Марк Гарно также подчеркнул, что это решение поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, «который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России».

Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных. Наши новые меры согласуются с действиями, предпринятыми Европейским Союзом и Соединенным Королевством, объявляются в координации с Австралией и дополняют ранее введенные санкции», — добавили в канадском ведомстве.

Под новые ограничения попали два физических лица и четыре предприятия в Крыму:

генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;

глава «Мостотреста» Леонид Риженькин;

ОАО «Ленпромтранспроект»;

ФГУП «Крымская железная дорога»;

«Крымская первая страховая компания»;

ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов россиян и компаний РФ и запрет на торговые операции в Канаде.