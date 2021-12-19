Канада вводит новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма

Правительство Канады ввело санкции против 2-х граждан и 4-х компаний Российской Федерации, причастных к незаконной аннексии Крыма.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Канады.
Министр Марк Гарно также подчеркнул, что это решение поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, «который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России».
Под новые ограничения попали два физических лица и четыре предприятия в Крыму:
- генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов;
- глава «Мостотреста» Леонид Риженькин;
- ОАО «Ленпромтранспроект»;
- ФГУП «Крымская железная дорога»;
- «Крымская первая страховая компания»;
- ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».
Ограничительные меры подразумевают замораживание активов россиян и компаний РФ и запрет на торговые операции в Канаде.
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