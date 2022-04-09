В Украине началась медицинская сортировка. Ожидаем проблему с реанимационными койками

07:19 13 ноября Киев, Украина

На сегодняшний день даже резерв перепрофилированных койко-мест практически исчерпан, ожидается дефицит и с реанимационными местами. Во многих больницах Одессы медики вынуждены делать выбор и госпитализировать только "очень тяжелых пациентов" .

Об этом рассказал главный врач Одесской областной больницы (2005-2010) Сергей Калинчук.