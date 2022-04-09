В Украине началась медицинская сортировка. Ожидаем проблему с реанимационными койками

На сегодняшний день даже резерв перепрофилированных койко-мест практически исчерпан, ожидается дефицит и с реанимационными местами. Во многих больницах Одессы медики вынуждены делать выбор и госпитализировать только "очень тяжелых пациентов" .
Об этом рассказал главный врач Одесской областной больницы (2005-2010) Сергей Калинчук.
"По сути то, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести", — пояснил он.
По словам Калинчука, только в течение минувших суток сотрудники "скорой" получили около сотни вызовов к пациентам с COVID-19. Из них 70 больных нуждались в госпитализации.
"Это после тех новых протоколов госпитализации, которые ввел Минздрав с начала этой недели. Это очень тяжелое состояние. Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана уже госпитализация", — рассказал он.
Медик считает, что вскоре "то, что происходит в Одессе, будет и в других городах" Украины.
"Две недели назад мы с вами видели как стоят очереди из "скорой" помощи у приемных отделений клиник, которые занимались COVID-19. Сегодня эти очереди стали меньше, но благодаря тому, что практически 350 коек городских больниц были перепрофилированы, — заметил Калинчук. — Это такие отделения, как ожоговое, кардиология, неврология и т.д."
По его словам, резерв этих коек и персонала "очень ограничен", а кроме того вскоре "будет проблема уже с реанимационными койками".
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