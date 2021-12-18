Какими будут правила посещения школ с 1 сентября

Разработаны и подготовлены к утверждению новые правила посещений учреждений среднего образования на новый учебный год. В условиях эпидемии организация образовательного процесса не может оставаться прежней. В настоящее время готовятся все необходимые нормативы для учеников и сотрудников школ.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге в среду, 15 июля. Так, все должны будут измерять температуру. При значении 37,2 и выше всех детей и работников учреждений не будут допускать к учебе и работе.
Также в МОЗ в ближайшее время сообщат и другие правила касательно посещения школ с сентября.
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