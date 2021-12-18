Какими будут правила посещения школ с 1 сентября

11:13 15 Июль Киев, Украина

Разработаны и подготовлены к утверждению новые правила посещений учреждений среднего образования на новый учебный год. В условиях эпидемии организация образовательного процесса не может оставаться прежней. В настоящее время готовятся все необходимые нормативы для учеников и сотрудников школ.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге в среду, 15 июля. Так, все должны будут измерять температуру. При значении 37,2 и выше всех детей и работников учреждений не будут допускать к учебе и работе.

"Родители, которые приводят детей в школу, должны пользоваться масками, когда заходят в школу. В школе должны быть антисептики, и дети должны ими пользоваться", – отметил Степанов.

Также в МОЗ в ближайшее время сообщат и другие правила касательно посещения школ с сентября.