Каким будет начало сентября. Актуальная погода

06:30 01 Сентябрь Киев, Украина

По прогнозам синоптиков, в начале сентября погода в Украине будет сухой и жаркой: температура может подняться до +37 градусов.



На юге и востоке ожидается +32,+37 градусов. На севере и в центре воздух прогреется до +32. Только на Западе жара будет не такой агрессивной, однако в этом регионе ожидаются дожди с грозами.



Впрочем, на остальной территории жара продержится почти всю неделю.



По прогнозам синоптиков, лето еще задержится в Украине на несколько недель и уступит осени лишь во второй половине сентября.



Синоптики также отмечают, что в течение трех последних месяцев в Украине выпало не более половины, а иногда и меньше, нормы осадков.



Больше всего засуха ударила по центральным, восточным и южным областям, в частности, Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.