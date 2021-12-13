Какие COVID-вакцины получит Украина

16:16 07 Апрель Киев, Украина





В общей сложности Украина может рассчитывать на 32 млн доз вакцин от



Об этом Степанов рассказал на заседании правительства, 7 апреля. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на сегодняшний день имеются договоренности о поставках вакцины против коронавируса с несколькими производителями.В общей сложности Украина может рассчитывать на 32 млн доз вакцин от COVID . Первые контракты на поставку в Украину вакцины могут быть полностью закрыты еще до конца весны.Об этом Степанов рассказал на заседании правительства, 7 апреля.

"На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин", - сказал Степанов.

Что касается конкретных производителей, то это: