Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Беларуси

После нашумевшего инцидента с самолетом Ryanair, который под угрозой истребителя вооруженных сил Беларуси заставили совершить посадку в аэропорту Минска, многие авиакомпании и государства порекомендовали своим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства над Беларусью. Список стран постоянно обновляется.

На данный момент отказались от полетов над этой территорией:

французская авиакомпания AirFrance;

британская British Airlines;

немецкая Lufthansa;

литовская АviaSolutions;

литовская KlasJet;

латвийская АirBaltic;

нидерландская KLM;

скандинавская SAS;

венгерская Wizz Air;

австрийская Austrian Airlines;

финская Finnair;

польская LOT;

сингапурская Singapore Airlines;

испанская Iberia;

японская All Nippon Airways;

казахстанская AirAstana.

До инцидента с Ryanair над Беларусью в среднем ежесуточно пролетало около 400 рейсов, сообщает "Голос Америки". Из них примерно 300 рейсов – беспересадочные перелеты.

Беларусь получала от $300 до $940 за каждый рейс.

Теперь национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" сократила на 50% число своих сотрудников из-за введенных странами ЕС ограничений.