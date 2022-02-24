Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Беларуси

После нашумевшего инцидента с самолетом Ryanair, который под угрозой истребителя вооруженных сил Беларуси заставили совершить посадку в аэропорту Минска, многие авиакомпании и государства порекомендовали своим авиаперевозчикам избегать воздушного пространства над Беларусью. Список стран постоянно обновляется.
На данный момент отказались от полетов над этой территорией:
французская авиакомпания AirFrance;
британская British Airlines;
немецкая Lufthansa;
литовская АviaSolutions;
литовская KlasJet;
латвийская АirBaltic;
нидерландская KLM;
скандинавская SAS;
венгерская Wizz Air;
австрийская Austrian Airlines;
финская Finnair;
польская LOT;
сингапурская Singapore Airlines;
испанская Iberia;
японская All Nippon Airways;
казахстанская AirAstana.
До инцидента с Ryanair над Беларусью в среднем ежесуточно пролетало около 400 рейсов, сообщает "Голос Америки". Из них примерно 300 рейсов – беспересадочные перелеты.
Беларусь получала от $300 до $940 за каждый рейс.
Теперь национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" сократила на 50% число своих сотрудников из-за введенных странами ЕС ограничений.
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