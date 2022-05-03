Как поссорились Данилюк и Милованов: комментарий Данилюка

12:14 31 июля Киев, Украина

Чего можно ждать в будущем от руководства страны, в котором сидят такие дикие избранники народа? И почему нас уже не шокирует мордобой в Раде? Очередной дракой можно назвать неудачную дискуссию двух политиков Данилюка и Милованова, которая закончилась подбитым глазом.

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал инцидент с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым, которого он ударил на праздновании своего дня рождения.

"Я не буду давать никаких комментариев, слишком много внимания этому человеку. Пусть он бегает рассказывает, как он это видит, меня это не интересует. Человек без репутации и без совести. Я даже не хочу на него никак реагировать", - заявил Данилюк.

Он также отметил, что ему "абсолютно все равно", будет ли Милованов подавать заявление в полицию на Данилюка.

Сам Милованов в Facebook рассказал, что Данилюк пригласил его на свой день рождения, а потом в ходе спора об отстранении Данилюка от конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности ударил его.

"Кандидат (Данилюк) говорит, что он реформатор, а на комиссию оказывали давление, чтобы его отстранить. Однако "давит" - сам реформатор. И тогда это уже не реформатор, а гопник", - написал он.

Милованов отметил, что так делали в 90х "били чиновников, когда они принимали "не те" решения".

По его словам, поведение Данилюка никак не повлияет на конкурсную комиссию и не заставит ее нарушить закон.

"Мой совет "таким кандидатам": вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле, если, конечно, хватает компетентности", - добавил Милованов.

Отметим, СМИ описывали другую версию конфликта. По их данным, спор произошел из-за дискуссии о работе при власти Виктора Януковича и Евромайдане.