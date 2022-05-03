Как поссорились Данилюк и Милованов: комментарий Данилюка

Чего можно ждать в будущем от руководства страны, в котором сидят такие дикие избранники народа? И почему нас уже не шокирует мордобой в Раде? Очередной дракой можно назвать неудачную дискуссию двух политиков Данилюка и Милованова, которая закончилась подбитым глазом.
Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал инцидент с советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым, которого он ударил на праздновании своего дня рождения.
Он также отметил, что ему "абсолютно все равно", будет ли Милованов подавать заявление в полицию на Данилюка.
Сам Милованов в Facebook рассказал, что Данилюк пригласил его на свой день рождения, а потом в ходе спора об отстранении Данилюка от конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности ударил его.
Милованов отметил, что так делали в 90х "били чиновников, когда они принимали "не те" решения".
По его словам, поведение Данилюка никак не повлияет на конкурсную комиссию и не заставит ее нарушить закон.
Отметим, СМИ описывали другую версию конфликта. По их данным, спор произошел из-за дискуссии о работе при власти Виктора Януковича и Евромайдане.
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