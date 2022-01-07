Как получить информацию о пенсии или начислении заработной платы не выходя из дома?

06:20 27 Август Киев, Украина

Пенсионный фонд Украины внедряет новый электронный сервис в виде мобильного приложения «Пенсионный фонд». Таким образом украинцы получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с помощью смартфонов и планшетов.

В приложении можно получить информацию о:

-своей пенсии;
-начисленной заработной плате;
-стаже;
-проверить реестр застрахованных лиц;
-электронное пенсионное дело.

Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении.

Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию.

В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.