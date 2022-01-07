Как получить информацию о пенсии или начислении заработной платы не выходя из дома?

Пенсионный фонд Украины внедряет новый электронный сервис в виде мобильного приложения «Пенсионный фонд». Таким образом украинцы получают возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с помощью смартфонов и планшетов.
В приложении можно получить информацию о:
-своей пенсии;
-начисленной заработной плате;
-стаже;
-проверить реестр застрахованных лиц;
-электронное пенсионное дело.
Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении.
Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию.
В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.
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