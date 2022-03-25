Как отреагировал МИД Украины на скандальное решение КСУ

07:25 01 ноября Киев, Украина

После скандального решения Конституционного Суда в Украине создалась кризисная ситуация, которая влекла за собой опасность для государства. На нее немедленно отреагировал Глава государства, выступив с конструктивным законопроектом. Не осталось в стороне и Министерство иностранных дел, т.к. последствия кризиса касались международных отношений государства.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что МИД Украины инициирует взаимодействие с международными партнерами, чтобы преодолеть конституционный кризис.

"МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и возобновления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - написал Кулеба.

Он добавил, что решение приняли по поручению президента Владимира Зеленского. При этом, о каком именно взаимодействии с международными партнерами идет речь, Кулеба не пояснил.

Напомним, что ранее в Европарламенте поддержали отставку судей КСУ. Евродепутаты выступили с заявлением относительно отмены КСУ статьи о лжи в декларациях и заявили, что поддерживают законодательную инициативу Зеленского о восстановлении добропорядочности судопроизводства КСУ.

Также у Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ. Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.