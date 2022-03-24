Как НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии по КСУ

08:15 01 ноября Киев, Украина

Конституционный кризис в Украине, который спровоцировало скандальное решение КСУ, вызвал неоднозначные реакции в мире. В отличие от Европарламента, который поддержал законопроект президента Украины, Группа государств против коррупции (GRECO) выступила против таких радикальных мер.

В свою очередь, пресс-служба НАПК опубликовала заявление агентства, в котором говорится, что решить вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, не изменив решения Конституционного Суда Украины, невозможно.

Таким образом, агентство отреагировало на письмо президента (GRECO) Марины Мрчелы и президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову о последствиях недавнего решения КСУ.

По данным пресс-службы, в сложившейся по суду ситуации следует учесть такие три обстоятельства:

в своем решении судьи КСУ нарушили Конституцию Украины по крайней мере дважды - вмешались в полномочия парламента (он единственный может определять, какое деяние считается преступлением) и отменили положения Закона Украины "О предотвращении коррупции";

судьи также нарушили основополагающий принцип права - быть судьей в собственном деле запрещено;

КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов у всех судей наравне с другими публичными служащим, что противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

Напомним, ранее представитель президента в КСУ Федор Вениславский по поводу упомянутого письма заявил, что суд своим решением фактически перечеркнул свою легитимность и он, в таком же составе, вряд ли может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы.