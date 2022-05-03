Как Киев может остановить запуск газопровода Северный поток -2

09:00 01 августа Киев, Украина

Украинское правительство отлично понимает, какие угрозы для политики и экономики несет с собой ввод в эксплуатацию российского газопровода. Поэтому всеми законными методами пытается предотвратить этот запуск, чтобы Северный поток-2 не смог заработать. Методы, с помощью которых Киев надеется предотвратить запуск газопровода, раскрыл глава Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Радио Свобода 31 июля.

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против Северного потока-2 продолжается", - заявил Витренко.

По его словам, Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако можно сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

"Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским Газпромом и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа", - рассказал глава Нафтогаза.

Он заявил, что министерство иностранных дел направило ноты Европейской комиссии с призывом учитывать "так называемый принцип солидарности".