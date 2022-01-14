Как изменятся тарифы на газ в Украине зимой

05:50 04 Сентябрь Киев, Украина

Цена газа на европейских хабах продолжает расти, следовательно, населению Украины прийдется платить за газ больше, говорит Артем Компан,голова Ассоциации поставщиков энергоресурсов

“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – резюмирует Артем Компан.

В то же время, директор газотранспортной компании “Нафтогаз Украины” Максим Рабинович утверждает, цена в этом отопительном сезоне может быть ниже, чем в прошлом:

"Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов”.

В то же время, важно отметить, что рынок газа не легко поддается прогнозам. К примеру, в прошлом году прогнозировали, что газ на рынке может стоить 12 500 гривен за тысячу кубометров. Но на практике, стоил он 5500 грн. Тогда “Нафтогаз” подписал новый транзитный договор с “Газпромом”, и это повлияло на все цены. Что будет в этом году, ждут ли нас очередные катаклизмы – пока предугадать сложно.

Из-за теплой зимы Украина закончила прошлый отопительный сезон с рекордными объемами газа в хранилищах. Еще в марте оператор газовых хранилищ сообщал, что в системе ГТС осталось 15,8 миллиарда кубометров газа. Это в 1,5-2 раза больше, чем было ранее в этот же период. По последним данным “Оператора ГТС Украины”, на конец августа количество газа в хранилищах достигло почти 25 миллиардов кубометров.

С 1 января 2021 возможно отключение газа всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.