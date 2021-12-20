Как ГФС будет расследовать уголовные проступки

09:41 14 Июль Киев, Украина

С 1 июля 2020 года вступили в силу положения Закона Украины от 22.11.2018 г. №2617-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений», которым, в частности, внесен ряд существенных изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы Украины.

Так, произошло разделение уголовных правонарушений на уголовные проступки и преступления. Теперь термин «уголовное преступление» является обобщающим понятием, которое охватывает как преступления, независимо от степени их тяжести, так и уголовные проступки. Итак, ряд преступлений, начиная с 1 июля, классифицируются как уголовные проступки.

Досудебное расследование уголовных проступков имеет свои особенности и осуществляется в форме дознания, процессуальный порядок которого регламентирован главой 25 УПК.

Из числа основной и дополнительной подследственности следственных подразделений органов ГФС, под категорию уголовных проступков подпадают следующие уголовные правонарушения:

— часть 1 статьи 216 УК «Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок»;

— статья 192 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»;

— части 1, 2 и 4 статьи 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

Организация дознания и определение дознавателя относится к исключительной компетенции руководителя органа дознания (ст. 39 1 УПК). При этом подпунктом 7 1 и 4 1 части 1 статьи 3 УПК определено, кто может быть руководителем органа дознания и дознавателем соответственно.

С учетом этого и ввиду ограниченного штатного ресурса подразделений налоговой милиции органов ГФС, лица, уполномоченные осуществлять досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания как в центральном аппарате, так и в территориальных органах, определены из числа существующих работников следственных подразделений.

Выполнение функций руководителя органа дознания, в силу законодательных требований, будут осуществлять руководители следственных подразделений органов ГФС.