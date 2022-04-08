Кадровые перестановки в Офисе Президента

19:10 09 июля Киев, Украина

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в пятницу, 9 июля.



В частности, Зеленский назначил заместителя главы офиса президента Юрия Костюка своим советником.

"Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов", - сообщает пресс-служба ОП.

При этом Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.



В то же время замглавы Офиса президента, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.



Главой Аппарата Офиса президента назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабмине, Администрации президента.

Своим пресс-секретарем Владимир Зеленский назначил ведущего с телеканала Украина 24 Сергея Никифорова.



В Офисе заявили, что ожидают от Никифорова "дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности Президента Украины".



При этом только сейчас Зеленский своим указом освободил от должности пресс-секретаря Юлию Мендель.