Кабмин выступил против увольнения Витренко. Суд удовлетворил иск Шмыгаля

Как стало известно из сообщения пресс-службы Минюста, сегодня, 18 июня, окружной административный суд Киева временно приостановил выданное НАПК предписание об отмене назначения Юрия Витренко главой Нафтогаза.
Предписание приостановлено до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Заседание назначено на 29 июня.
Сам премьер заявил, что НАПК, ссылаясь на ст.26 закона О предотвращении коррупции, требует от него отменить отдельные пункты распоряжения правительства и прекратить действие контракта с главой Нафтогаза, при том, что в ст.26 этого закона прописано, что НАПК должно обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт.
Как сообщалось, в НАПК признали незаконным назначение Витренко главой Нафтогаза и призвали его отменить.
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