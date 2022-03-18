Кабмин выступил против увольнения Витренко. Суд удовлетворил иск Шмыгаля

16:01 18 июня Киев, Украина

Как стало известно из сообщения пресс-службы Минюста, сегодня, 18 июня, окружной административный суд Киева временно приостановил выданное НАПК предписание об отмене назначения Юрия Витренко главой Нафтогаза.

Предписание приостановлено до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"При этом, суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу. Сейчас принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - говорится в сообщении.

Рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Заседание назначено на 29 июня.

Сам премьер заявил, что НАПК, ссылаясь на ст.26 закона О предотвращении коррупции, требует от него отменить отдельные пункты распоряжения правительства и прекратить действие контракта с главой Нафтогаза, при том, что в ст.26 этого закона прописано, что НАПК должно обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт.

"Кроме того, Кабинет министров Украины является коллегиальным органом. Это означает, что не премьер-министр принимает постановления или распоряжения. За них голосуют члены правительства. Поэтому премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона О Кабинете министров Украины", - заявляет Шмыгаль.

Как сообщалось, в НАПК признали незаконным назначение Витренко главой Нафтогаза и призвали его отменить.