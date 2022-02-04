Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

Для борьбы с необоснованным ростом цен на топливо Кабмин ввел государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.
Решение принято 14 мая на заседании правительства, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.
На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр). Соответствующие изменения внесены в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.
При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.
Осуществлять расчеты должен НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство публиковать средние цены одного литра дизельного топлива и бензина до 5 числа каждого месяца.
Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензина - 30,22 гривен за литр.
Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензина - 30,22 гривен за литр.
Постановление вступает в силу со следующего дня после опубликования, то есть с 15 мая.
Напомним, Кабинет Министров Украины ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней.
Как сообщалось, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.
Напомним, Кабинет Министров Украины ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом. О росте цен необходимо сообщать за 20 дней.
Как сообщалось, рост цен на бензин возобновился в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.
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