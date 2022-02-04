Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизтопливо

15:21 14 Май Киев, Украина

Для борьбы с необоснованным ростом цен на топливо Кабмин ввел государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо.

Решение принято 14 мая на заседании правительства, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

"Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо - это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях", – процитировала пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.

На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр). Соответствующие изменения внесены в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

"Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденного карантина. Предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования", - процитировала пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.

При этом средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты должен НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство публиковать средние цены одного литра дизельного топлива и бензина до 5 числа каждого месяца.



Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензина - 30,22 гривен за литр.