Кабмин: в подземных хранилищах страны к отопительному сезону должно быть минимум 17 млрд куб. м газа

12:02 10 Июнь Киев, Украина

Руководство страны намерено накопить в хранилищах по меньшей мере 17 млрд кубометров газа к следующему отопительному сезону.

Об этом говорится в постановлении Кабмина о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов