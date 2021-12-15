08:54 15 Апрель Киев, Украина

Утвержденная Кабинетом Министров Нацстратегия безбарьерного пространства - это шаг вперед для всей Украины. Этот документ позволит наладить еще более крепкую связь со странами ЕС, где в основе всех госрешений лежит принцип равных прав и возможностей.

Во исполнение указа Президента Украины Владимира Зеленского и в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской «Без барьеров» Кабмин утвердил Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, сообщает пресс-служба президента.

Также во время заседания правительство поддержало предложение супруги Главы государства о создании Совета безбарьерности, который будет осуществлять мониторинг и контроль выполнения этой Стратегии.



Национальная стратегия – это первый в Украине комплексный документ, который предусматривает создание безбарьерного пространства во всех сферах жизни и для всех общественных групп, в том числе для людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей маленьких детей и детей с инвалидностью.



Елена Зеленская не только актуализировала тему безбарьерности в Украине, но и предложила видение безбарьерности как новой общественной нормы, касающейся каждого гражданина.

«Для меня важно, что Кабмин утвердил первую Нацстратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Мне кажется, сейчас она очень актуальна. В обществе сформировался запрос на безбарьерность, и только системные действия способны разрушать барьеры в обществе. Стратегия – это первый, но важный шаг», – отметила она.

По словам первой леди, речь идет не только о доступности инфраструктуры городов и общин. Нацстратегия также включает меры по вовлечению и поддержке для всех украинцев, которые ощущают барьеры в образовании, трудоустройстве, получении услуг. Ведь в повседневной жизни с препятствиями сталкиваются и маломобильные люди, когда не могут попасть в здание из-за отсутствия пандуса, и пожилые люди, которые не могут получить услугу онлайн, потому что не имеют доступа к Интернету, и выпускники учебных заведений, которые не могут устроиться на работу по специальности из-за предвзятого отношения. Поэтому документ закладывает видение будущих преобразований и устранение барьеров в трудоустройстве и предпринимательстве, обучении в течение жизни, доступе к публичной информации, цифровизации, административных сервисах, получении медицинских услуг.



С принятием этого фундаментального документа наша страна становится более инклюзивной и налаживает еще более крепкую связь со странами Европейского Союза. ЕС рассматривает безбарьерность не только как устранение препятствий в физическом пространстве, но и как противодействие дискриминации в отношении какой-либо социальной группы.



Также создан Совет безбарьерности – консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров, который будет проводить мониторинг выполнения предусмотренных мероприятий, разработки и реализации программ, отчитываться о выполнении целевых показателей.



Это будет площадка для обсуждения и поиска совместных решений, координации межведомственного взаимодействия. В Совет безбарьерности войдут представители правительства, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.