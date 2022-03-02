Кабмин установил максимальную цену на бензин и дизтопливо

На сайте Минэкономики обнародованы новые максимальные тарифы на топливо, в соответствии с которыми Кабмин разрешил сетям автозаправок повысить цены.
Нафтогаз Украины подает в Кабмин расчеты по ценам на топливо трижд в месяц - 1, 11 и 21 числа. Расчеты Нафтогаза на начало июня опубликовало Минэкономики.
Расчетные цены повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр, для дизельного топлива с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.
С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривен за литр, дизельного топлива - 27,91 гривен за литр.
Напомним, 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Но уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается "брендового премиального топлива" с улучшенными показателями качества.
Расчетные цены повышены для бензина с 24,84 гривен до 24,92 гривен за литр, для дизельного топлива с 20,89 гривен до 20,91 гривен за литр.
С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,92 гривен за литр, дизельного топлива - 27,91 гривен за литр.
Напомним, 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Но уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается "брендового премиального топлива" с улучшенными показателями качества.
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