Кабмин упростил проверку авто - стали доступными данные о VIN-коде

14:55 06 июля Киев, Украина

Теперь украинцы смогут просто, быстро и главное максимально достоверно проверить данные о автомобиле, который намерены приобрести.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кабмин упростил проверку автомобилей. На Едином государственном вебпортале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств.



Отмечается, что ранее набор на Едином государственном вебпортале публиковался без VIN-кодов - уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.



В сочетании VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту.



Благодаря данным VIN-кода можно:

идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;

проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;

узнать точную дату растаможивания авто;

понять точное количество предыдущих владельцев.

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы. Этот процесс будет занимать считанные секунды.