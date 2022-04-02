Кабмин упростил проверку авто - стали доступными данные о VIN-коде

Теперь украинцы смогут просто, быстро и главное максимально достоверно проверить данные о автомобиле, который намерены приобрести.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Кабмин упростил проверку автомобилей. На Едином государственном вебпортале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств.
Отмечается, что ранее набор на Едином государственном вебпортале публиковался без VIN-кодов - уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.
В сочетании VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту.
Благодаря данным VIN-кода можно:
Отмечается, что ранее набор на Едином государственном вебпортале публиковался без VIN-кодов - уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.
В сочетании VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту.
Благодаря данным VIN-кода можно:
- идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;
- проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;
- узнать точную дату растаможивания авто;
- понять точное количество предыдущих владельцев.
Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы. Этот процесс будет занимать считанные секунды.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии