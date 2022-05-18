Кабмин упростил порядок получения субсидий

Кабмин Украины упростил порядок предоставления субсидий. Категория граждан, имеющих право на субсидию стала шире, а процесс ее утверждения проще.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Теперь субсидию могут получать:
- домохозяйства, в которых есть лица, официально работающие за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении;
- люди, получившие жилье в наследство в течение 12 мес. перед обращением за назначением субсидии;
- люди, которые не имеют дохода и потому освобождены от уплаты единого взноса на соцстрахование (раньше субсидию им назначали только по решению комиссии).
Кроме того, правительство разрешило "Ощадбанку" переписываться с получателями субсидий в мессенджерах. А также установило порядок возврата по ошибке начисленных гражданам субсидий и льгот.
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