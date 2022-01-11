Кабмин: сколько праздничных и нерабочих дней будет в 2021 году

Кабинет министров Украины утвердил перечень всех праздничных и нерабочих дней в 2021 году. По подсчетам Минэкономики, в следующем году гражданам Украины предстоит трудиться 250 рабочих дней. Зато почти треть года, а это 115 дней, они будут отдыхать и праздновать.
Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:
Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, а в горной местности - 11-12 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.
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