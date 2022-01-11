Кабмин: сколько праздничных и нерабочих дней будет в 2021 году

Кабинет министров Украины утвердил перечень всех праздничных и нерабочих дней в 2021 году. По подсчетам Минэкономики, в следующем году гражданам Украины предстоит трудиться 250 рабочих дней. Зато почти треть года, а это 115 дней, они будут отдыхать и праздновать.

Список праздничных и нерабочих дней в Украине в 2021 году: 1 января - Новый год 7 января - Рождество Христово 8 марта - Международный женский день 1 мая - День труда 2 мая - Пасха 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 20 июня - Троица 28 июня - День Конституции 24 августа - День независимости 14 октября - День защитника 25 декабря - Рождество Христово

Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:

суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая; выходной день в воскресенье, 9 мая - на понедельник, 10 мая; выходной день в воскресенье, 20 июня - на понедельник, 21 июня; выходной день в субботу, 25 декабря - на понедельник, 27 декабря.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, а в горной местности - 11-12 градусов тепла. Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.