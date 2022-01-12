Кабмин планирует ввести новую базовую величину для расчета социальных выплат. Как при этом изменятся зарплаты и пенсии ?

Кабинет Министров Украины с середины 2021 года планирует изменить систему начисления социальных выплат. В июле 2021 года будет введена новая базовая величина..
Соответствующие изменения прописаны в проекте Закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат и денежных платежей и взысканий. Согласно этому законопроекту, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2021 года.
Новая базовая величина — что это?
Базовая величина, которую планируют установить для социальных выплат — 2 тыс 100 грн. Базовая величина меньше прожиточного минимума, который по состоянию на 1 июля 2020 составляет 2 тыс 197 грн. Новую базовую величину планируют увеличивать ежегодно на индекс инфляции, комментирует НВ кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. Он добавляет: по оценкам экспертов, реальный прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 5-7 тыс грн.
Соответствующие изменения прописаны в проекте Закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат и денежных платежей и взысканий. Согласно этому законопроекту, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2021 года.
Новая базовая величина — что это?
Базовая величина, которую планируют установить для социальных выплат — 2 тыс 100 грн. Базовая величина меньше прожиточного минимума, который по состоянию на 1 июля 2020 составляет 2 тыс 197 грн. Новую базовую величину планируют увеличивать ежегодно на индекс инфляции, комментирует НВ кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. Он добавляет: по оценкам экспертов, реальный прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 5-7 тыс грн.
Как рассчитываются размеры социальных выплат сейчас?
Сегодня социальные выплаты рассчитываются исходя из размера минимального прожиточного минимума для конкретных категорий лиц. Размер этот устанавливается в государственном бюджете на соответствующий год, объясняет адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобец.
Размер прожиточного минимума же сегодня устанавливается на основе научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, а также набора услуг, говорит адвокат:
«То есть, раз в пять лет устанавливается набор минимально необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров для населения. И на основе этого рассчитывается прожиточный минимум».
А почему нельзя было просто повысить прожиточный минимум вместо внедрения новой величины?
В ноябре 2019 Окружной административный суд Киева обязал Кабмин установить прожиточный минимум на уровне соответствующем государственным социальным гарантиям, то есть, правительство должно поднять прожиточный минимум хотя бы до 5 тыс грн, комментирует Александр Хмелевский. Однако, к прожиточному уровню привязаны социальные выплаты и пенсии.
«Увеличение прожиточного уровня приведет к необходимости увеличить социальные выплаты. А на это денег в бюджете нет. Поэтому Кабмин решил отвязать социальные выплаты от прожиточного минимума. С этой целью и был разработан законопроект, который предусматривает ввести для расчета социальных выплат и штрафов вместо прожиточного минимума базовую величину», — объясняет Хмелевский.
С ним соглашается и другой эксперт, заместитель начальника управления внедрения и сопровождения ГП Инфотех Дмитрий Радзицкий. Он говорит: повышение прожиточного минимума автоматически приводит к увеличению других показателей. Это требует дополнительного финансирования и затрудняет планирование бюджета.
«Идея отвязать прожиточный минимум от расчета заработной платы, пенсии у законодателей уже существует давно и имеет вполне логичное объяснение: прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, что позволяет более эффективно изменять эту величину», — говорит Радзицкий.
И как теперь вычислять размеры выплат?
Для расчета каждого вида социальных выплат или штрафов устанавливается свой коэффициент, объясняет эксперт Александр Хмелевский. Коэффициенты эти несколько увеличиваются по сравнению с теми, которые действуют в настоящее время. Ожидается, что в результате этого нововведения социальные выплаты вырастут на 200-500 грн.
«Однако после этого выплаты будут расти только на индекс инфляции. То есть, не ожидается, даже в перспективе приблизить социальные выплаты к прожиточному минимуму. Это означает, что и малоимущие граждане будут нищенствовать и дальше», — говорит Хмелевский.
С ним соглашается и Роман Кобец. Он говорит: в случае введения этого проекта, в краткосрочной перспективе граждане, которые получат надбавки, действительно могут получить выгоду. А вот в долгосрочной — вряд ли это им удастся.
«На первый взгляд, кажется, что механизм применения базовых величин является прозрачным и понятным для граждан. Ведь есть первично установленный размер который ежегодно увеличивается на объективный показатель — установленный уровень инфляции, — комментирует Кобец. — Однако, каким образом такой подход повлияет на сумму реально полученных средств — необходимо разбираться».
На что именно повлияют эти изменения?
Проект предлагает увеличить размер алиментов, единовременных выплат, льгот и надбавок военнослужащим, военным пенсионерам, а в отдельных случаях — также и членам их семей.
«Изменятся правила начисления социальных выплат лицам, имеющим особые звания перед государством, единовременных выплат и надбавок по безработице, связанных с инвалидностью, смертью и т.д.», — объясняет Кобец.
Во всех этих случаях для расчета надбавок и льгот предлагается использовать прожиточный минимум, а новую базовую величину для социальных выплат. Предлагается, что базовые величины будут поделены на величины для социальных выплат и для денежных платежей и взысканий.
Как изменятся размеры социальных выплат и гарантий, объясняет Радзицкий:
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка — на 01.12.2020 составляет 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (961 грн, от 6 лет — 1198 грн), станет 55 процентов базовой величины ребенку до 6 лет (1155 грн) и 70 процентов ребенку от 6 до 18 лет (1470 грн).
Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), травмы или ранения — на 01.12.2020 это не менее 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (227000 грн), станет 130 базовых величин (273000 грн).
Материальное обеспечение в связи с призывом на военную службу, прохождение сборов военнообязанными — на 01.12.2020 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (4540 грн), станет 2,6 базовой велечини (5460 грн).
Льготы участникам боевых действий изменятся с 442 грн на 525 грн.
Размер пособия по безработице увеличивается с 9080 грн до 10920 грн.
Значит ли это, что украинцам могут повысить пенсии?
Нововведения не коснутся механизма расчета пенсий, говорит Александр Хмелевский. Этот механизм останется таким, как и был раньше.
Кроме того, изменится также и механизм расчета выплат, которые являются основным источником дохода для лица, а именно: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды соцпомощи, которые являются основным источником заработка.
К тому же, данный законопроект может претерпеть значительные изменения после обсуждения в Верховной Раде, добавляют эксперты.
Сегодня социальные выплаты рассчитываются исходя из размера минимального прожиточного минимума для конкретных категорий лиц. Размер этот устанавливается в государственном бюджете на соответствующий год, объясняет адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобец.
Размер прожиточного минимума же сегодня устанавливается на основе научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, а также набора услуг, говорит адвокат:
«То есть, раз в пять лет устанавливается набор минимально необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров для населения. И на основе этого рассчитывается прожиточный минимум».
А почему нельзя было просто повысить прожиточный минимум вместо внедрения новой величины?
В ноябре 2019 Окружной административный суд Киева обязал Кабмин установить прожиточный минимум на уровне соответствующем государственным социальным гарантиям, то есть, правительство должно поднять прожиточный минимум хотя бы до 5 тыс грн, комментирует Александр Хмелевский. Однако, к прожиточному уровню привязаны социальные выплаты и пенсии.
«Увеличение прожиточного уровня приведет к необходимости увеличить социальные выплаты. А на это денег в бюджете нет. Поэтому Кабмин решил отвязать социальные выплаты от прожиточного минимума. С этой целью и был разработан законопроект, который предусматривает ввести для расчета социальных выплат и штрафов вместо прожиточного минимума базовую величину», — объясняет Хмелевский.
С ним соглашается и другой эксперт, заместитель начальника управления внедрения и сопровождения ГП Инфотех Дмитрий Радзицкий. Он говорит: повышение прожиточного минимума автоматически приводит к увеличению других показателей. Это требует дополнительного финансирования и затрудняет планирование бюджета.
«Идея отвязать прожиточный минимум от расчета заработной платы, пенсии у законодателей уже существует давно и имеет вполне логичное объяснение: прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, что позволяет более эффективно изменять эту величину», — говорит Радзицкий.
И как теперь вычислять размеры выплат?
Для расчета каждого вида социальных выплат или штрафов устанавливается свой коэффициент, объясняет эксперт Александр Хмелевский. Коэффициенты эти несколько увеличиваются по сравнению с теми, которые действуют в настоящее время. Ожидается, что в результате этого нововведения социальные выплаты вырастут на 200-500 грн.
«Однако после этого выплаты будут расти только на индекс инфляции. То есть, не ожидается, даже в перспективе приблизить социальные выплаты к прожиточному минимуму. Это означает, что и малоимущие граждане будут нищенствовать и дальше», — говорит Хмелевский.
С ним соглашается и Роман Кобец. Он говорит: в случае введения этого проекта, в краткосрочной перспективе граждане, которые получат надбавки, действительно могут получить выгоду. А вот в долгосрочной — вряд ли это им удастся.
«На первый взгляд, кажется, что механизм применения базовых величин является прозрачным и понятным для граждан. Ведь есть первично установленный размер который ежегодно увеличивается на объективный показатель — установленный уровень инфляции, — комментирует Кобец. — Однако, каким образом такой подход повлияет на сумму реально полученных средств — необходимо разбираться».
На что именно повлияют эти изменения?
Проект предлагает увеличить размер алиментов, единовременных выплат, льгот и надбавок военнослужащим, военным пенсионерам, а в отдельных случаях — также и членам их семей.
«Изменятся правила начисления социальных выплат лицам, имеющим особые звания перед государством, единовременных выплат и надбавок по безработице, связанных с инвалидностью, смертью и т.д.», — объясняет Кобец.
Во всех этих случаях для расчета надбавок и льгот предлагается использовать прожиточный минимум, а новую базовую величину для социальных выплат. Предлагается, что базовые величины будут поделены на величины для социальных выплат и для денежных платежей и взысканий.
Как изменятся размеры социальных выплат и гарантий, объясняет Радзицкий:
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка — на 01.12.2020 составляет 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (961 грн, от 6 лет — 1198 грн), станет 55 процентов базовой величины ребенку до 6 лет (1155 грн) и 70 процентов ребенку от 6 до 18 лет (1470 грн).
Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), травмы или ранения — на 01.12.2020 это не менее 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (227000 грн), станет 130 базовых величин (273000 грн).
Материальное обеспечение в связи с призывом на военную службу, прохождение сборов военнообязанными — на 01.12.2020 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (4540 грн), станет 2,6 базовой велечини (5460 грн).
Льготы участникам боевых действий изменятся с 442 грн на 525 грн.
Размер пособия по безработице увеличивается с 9080 грн до 10920 грн.
Значит ли это, что украинцам могут повысить пенсии?
Нововведения не коснутся механизма расчета пенсий, говорит Александр Хмелевский. Этот механизм останется таким, как и был раньше.
Кроме того, изменится также и механизм расчета выплат, которые являются основным источником дохода для лица, а именно: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды соцпомощи, которые являются основным источником заработка.
К тому же, данный законопроект может претерпеть значительные изменения после обсуждения в Верховной Раде, добавляют эксперты.
«Остается надеяться, что депутаты внесут поправки, которые позволят улучшить положение малоимущих граждан», — резюмирует Хмелевский.
Между тем, с 1 сентября 2020 в Украине повышена минимальная заработная плата. Отныне вместо 4 тыс 723 грн она составит 5 тыс грн в месяц. А минимальная зарплата в почасовом расчете — 29,20 грн в час вместо 28,31 грн.
Повышение минимальной зарплаты влияет на увеличение суммы трудовых штрафов, на максимальную базу начисления ЕСВ (ЕСВ) и размер минимального страхового взноса, а также на трудовые гарантии (в частности минимальное и максимальное ограничение размера больничных и декретных).
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