Кабмин планирует ввести новую базовую величину для расчета социальных выплат. Как при этом изменятся зарплаты и пенсии ?

07:12 02 Сентябрь Киев, Украина

Кабинет Министров Украины с середины 2021 года планирует изменить систему начисления социальных выплат. В июле 2021 года будет введена новая базовая величина..



Соответствующие изменения прописаны в проекте Закона Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат и денежных платежей и взысканий. Согласно этому законопроекту, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2021 года.



Новая базовая величина — что это?



Базовая величина, которую планируют установить для социальных выплат — 2 тыс 100 грн. Базовая величина меньше прожиточного минимума, который по состоянию на 1 июля 2020 составляет 2 тыс 197 грн. Новую базовую величину планируют увеличивать ежегодно на индекс инфляции, комментирует НВ кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский. Он добавляет: по оценкам экспертов, реальный прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 5-7 тыс грн.

Как рассчитываются размеры социальных выплат сейчас?



Сегодня социальные выплаты рассчитываются исходя из размера минимального прожиточного минимума для конкретных категорий лиц. Размер этот устанавливается в государственном бюджете на соответствующий год, объясняет адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобец.



Размер прожиточного минимума же сегодня устанавливается на основе научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, а также набора услуг, говорит адвокат:



«То есть, раз в пять лет устанавливается набор минимально необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров для населения. И на основе этого рассчитывается прожиточный минимум».



А почему нельзя было просто повысить прожиточный минимум вместо внедрения новой величины?



В ноябре 2019 Окружной административный суд Киева обязал



«Увеличение прожиточного уровня приведет к необходимости увеличить социальные выплаты. А на это денег в бюджете нет. Поэтому Кабмин решил отвязать социальные выплаты от прожиточного минимума. С этой целью и был разработан законопроект, который предусматривает ввести для расчета социальных выплат и штрафов вместо прожиточного минимума базовую величину», — объясняет Хмелевский.



С ним соглашается и другой эксперт, заместитель начальника управления внедрения и сопровождения ГП Инфотех Дмитрий Радзицкий. Он говорит: повышение прожиточного минимума автоматически приводит к увеличению других показателей. Это требует дополнительного финансирования и затрудняет планирование бюджета.



«Идея отвязать прожиточный минимум от расчета заработной платы, пенсии у законодателей уже существует давно и имеет вполне логичное объяснение: прожиточный минимум должен применяться исключительно для определения основных социальных гарантий, что позволяет более эффективно изменять эту величину», — говорит Радзицкий.



И как теперь вычислять размеры выплат?



Для расчета каждого вида социальных выплат или штрафов устанавливается свой коэффициент, объясняет эксперт Александр Хмелевский. Коэффициенты эти несколько увеличиваются по сравнению с теми, которые действуют в настоящее время. Ожидается, что в результате этого нововведения социальные выплаты вырастут на 200-500 грн.



«Однако после этого выплаты будут расти только на индекс инфляции. То есть, не ожидается, даже в перспективе приблизить социальные выплаты к прожиточному минимуму. Это означает, что и малоимущие граждане будут нищенствовать и дальше», — говорит Хмелевский.



С ним соглашается и Роман Кобец. Он говорит: в случае введения этого проекта, в краткосрочной перспективе граждане, которые получат надбавки, действительно могут получить выгоду. А вот в долгосрочной — вряд ли это им удастся.



«На первый взгляд, кажется, что механизм применения базовых величин является прозрачным и понятным для граждан. Ведь есть первично установленный размер который ежегодно увеличивается на объективный показатель — установленный уровень инфляции, — комментирует Кобец. — Однако, каким образом такой подход повлияет на сумму реально полученных средств — необходимо разбираться».



На что именно повлияют эти изменения?



Проект предлагает увеличить размер алиментов, единовременных выплат, льгот и надбавок военнослужащим, военным пенсионерам, а в отдельных случаях — также и членам их семей.



«Изменятся правила начисления социальных выплат лицам, имеющим особые звания перед государством, единовременных выплат и надбавок по безработице, связанных с инвалидностью, смертью и т.д.», — объясняет Кобец.



Во всех этих случаях для расчета надбавок и льгот предлагается использовать прожиточный минимум, а новую базовую величину для социальных выплат. Предлагается, что базовые величины будут поделены на величины для социальных выплат и для денежных платежей и взысканий.



Как изменятся размеры социальных выплат и гарантий, объясняет Радзицкий:



Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка — на 01.12.2020 составляет 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (961 грн, от 6 лет — 1198 грн), станет 55 процентов базовой величины ребенку до 6 лет (1155 грн) и 70 процентов ребенку от 6 до 18 лет (1470 грн).



Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), травмы или ранения — на 01.12.2020 это не менее 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (227000 грн), станет 130 базовых величин (273000 грн).



Материальное обеспечение в связи с призывом на военную службу, прохождение сборов военнообязанными — на 01.12.2020 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (4540 грн), станет 2,6 базовой велечини (5460 грн).



Льготы участникам боевых действий изменятся с 442 грн на 525 грн.



Размер пособия по безработице увеличивается с 9080 грн до 10920 грн.



Значит ли это, что украинцам могут повысить пенсии?



Нововведения не коснутся механизма расчета пенсий, говорит Александр Хмелевский. Этот механизм останется таким, как и был раньше.



Кроме того, изменится также и механизм расчета выплат, которые являются основным источником дохода для лица, а именно: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды соцпомощи, которые являются основным источником заработка.



К тому же, данный законопроект может претерпеть значительные изменения после обсуждения в Верховной Раде, добавляют эксперты. Сегодня социальные выплаты рассчитываются исходя из размера минимального прожиточного минимума для конкретных категорий лиц. Размер этот устанавливается в государственном бюджете на соответствующий год, объясняет адвокат, старший юрист INPRAXI LAW Роман Кобец.Размер прожиточного минимума же сегодня устанавливается на основе научно-общественной экспертизы сформированных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров, а также набора услуг, говорит адвокат:«То есть, раз в пять лет устанавливается набор минимально необходимых продуктов питания и непродовольственных товаров для населения. И на основе этого рассчитывается прожиточный минимум».В ноябре 2019 Окружной административный суд Киева обязал Кабмин установить прожиточный минимум на уровне соответствующем государственным социальным гарантиям, то есть, правительство должно поднять прожиточный минимум хотя бы до 5 тыс грн, комментирует Александр Хмелевский. Однако, к прожиточному уровню привязаны социальные выплаты и пенсии «Увеличение прожиточного уровня приведет к необходимости увеличить социальные выплаты. А на это денег в бюджете нет. Поэтому Кабмин решил отвязать социальные выплаты от прожиточного минимума. С этой целью и был разработан законопроект, который предусматривает ввести для расчета социальных выплат и штрафов вместо прожиточного минимума базовую величину», — объясняет Хмелевский.С ним соглашается и другой эксперт, заместитель начальника управления внедрения и сопровождения ГП Инфотех Дмитрий Радзицкий. Он говорит: повышение прожиточного минимума автоматически приводит к увеличению других показателей. Это требует дополнительного финансирования и затрудняет планирование бюджета.Для расчета каждого вида социальных выплат или штрафов устанавливается свой коэффициент, объясняет эксперт Александр Хмелевский. Коэффициенты эти несколько увеличиваются по сравнению с теми, которые действуют в настоящее время. Ожидается, что в результате этого нововведения социальные выплаты вырастут на 200-500 грн.«Однако после этого выплаты будут расти только на индекс инфляции. То есть, не ожидается, даже в перспективе приблизить социальные выплаты к прожиточному минимуму. Это означает, что и малоимущие граждане будут нищенствовать и дальше», — говорит Хмелевский.С ним соглашается и Роман Кобец. Он говорит: в случае введения этого проекта, в краткосрочной перспективе граждане, которые получат надбавки, действительно могут получить выгоду. А вот в долгосрочной — вряд ли это им удастся.«На первый взгляд, кажется, что механизм применения базовых величин является прозрачным и понятным для граждан. Ведь есть первично установленный размер который ежегодно увеличивается на объективный показатель — установленный уровень инфляции, — комментирует Кобец. — Однако, каким образом такой подход повлияет на сумму реально полученных средств — необходимо разбираться».Проект предлагает увеличить размер алиментов, единовременных выплат, льгот и надбавок военнослужащим, военным пенсионерам, а в отдельных случаях — также и членам их семей.«Изменятся правила начисления социальных выплат лицам, имеющим особые звания перед государством, единовременных выплат и надбавок по безработице, связанных с инвалидностью, смертью и т.д.», — объясняет Кобец.Во всех этих случаях для расчета надбавок и льгот предлагается использовать прожиточный минимум, а новую базовую величину для социальных выплат. Предлагается, что базовые величины будут поделены на величины для социальных выплат и для денежных платежей и взысканий., объясняет Радзицкий:Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка — на 01.12.2020 составляет 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (961 грн, от 6 лет — 1198 грн), станет 55 процентов базовой величины ребенку до 6 лет (1155 грн) и 70 процентов ребенку от 6 до 18 лет (1470 грн).Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), травмы или ранения — на 01.12.2020 это не менее 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (227000 грн), станет 130 базовых величин (273000 грн).Материальное обеспечение в связи с призывом на военную службу, прохождение сборов военнообязанными — на 01.12.2020 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц (4540 грн), станет 2,6 базовой велечини (5460 грн).Льготы участникам боевых действий изменятся с 442 грн на 525 грн.Размер пособия по безработице увеличивается с 9080 грн до 10920 грн.Нововведения не коснутся механизма расчета пенсий, говорит Александр Хмелевский. Этот механизм останется таким, как и был раньше.Кроме того, изменится также и механизм расчета выплат, которые являются основным источником дохода для лица, а именно: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и другие виды соцпомощи, которые являются основным источником заработка.К тому же, данный законопроект может претерпеть значительные изменения после обсуждения в Верховной Раде, добавляют эксперты.