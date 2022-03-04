Кабмин планирует отказаться от регулирования тарифов на ЖКХ государством

Украинское правительство хочет отказаться от государственного регулирования цен. В его планах – провести полную тарифную революцию для того, чтобы пересмотреть стоимость отопления, холодной и горячей воды.

Сейчас тарифы устанавливают НКРЭ для своих лицензиатов (27 предприятий по теплоснабжению и 53 по обеспечению водой) и местные власти. Однако в пояснительной записке к законопроекту отмечено, что пересмотр тарифов осуществляется "несвоевременно", из-за чего увеличиваются убытки коммунальных служб, в особенности лицензиатов НКРЭ: по отоплению в 3,2 раза, по водоснабжению — в два.

Кроме того, происходит рост долгов предприятий. По сравнению с 2011 годом сумма кредиторской задолженности выросла с 13,2 до 58,2 млрд. Правительство хочет устранить эту проблему путем передачи вопроса тарифов на коммуналку местным властям. Помимо этого, оно предлагает сделать тарифы "экономически обоснованными".

Сперва проведут анализ долгов и предложат план их реструктуризации, а также определят, какая их часть образовалась из-за "экономической необоснованности". Затем местным властям нужно будет сделать пересмотр тарифов, чтобы у коммунальных служб не было задолженностей и убытков.

НКРЭ будет лишь контролировать производство тепла на ТЭЦ и разрабатывать тарифные формулы.

Сократят многих специалистов, которые занимались тарифами. Благодаря этому бюджет-2021 сохранит 68,7 млн. грн.

Однако глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отметил, что в новые тарифы для населения могут заложить все, что угодно, например, автопарки коммунальщиков и реальную себестоимость предоставляемых ресурсов будет сложно проконтролировать.