Кабмин опубликовал следующий этап ослабления карантина

Вступили в действие новые правила карантина в Украине
На Правительственном портале появилась публикация об ослаблении карантина в Украине. Кабмин внес изменения в постановление от 11 марта 2020 г. № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Постановление от 14 мая 2020 г. № 377.
Согласно постановлению, запрещено передвижение группой лиц в количестве более чем восемь лиц, кроме случаев служебной необходимости.
Кроме того, разрешается:
- деятельность по предоставлению услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами, на верандах, при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех человек за одним столом (без учета детей до 14 лет),
- деятельность по предоставлению указанных услуг с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с законом Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качестве пищевых продуктов", при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывания посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий
Ранее, с 14 мая в Украине разрешили открыть непродовольственные рынки в рамках ослабление карантина.
Напомним, ранее был представлен план восстановления работы транспорта. План состоит из трех этапов, на первом из них планируется восстановить городские пассажирские перевозки.
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