Кабмин обнародовал причины крушения Ан-26

16:45 28 октября Киев, Украина

Трагедия, которая произошла 25 сентября под Чугуевым , предшествовали шесть предварительных и три основных причины: нарушения правил полетов, недостаточная подготовка экипажа к нештатным ситуациям и технические проблемы.

Об этом во время заседания Кабинета министров заявил вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский . Кроме того, он назвал шесть факторов, которые способствовали трагедии.

Опасные факторы



Первый опасный фактор, который и спровоцировал событие, приведшее в дальнейшем к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 системы управления левого двигателя. Это привело к возникновению особой ситуации.



После установки горизонтального полета экипажем не было выровнено тягу левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором.



Выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку, положение 38 градусов было третьим опасным фактором.



Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения, попытки как можно скорее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы было четвертым опасным фактором.

"Учитывая дополнительную тягу третьего двигателя на правом полукрыле и выпущенные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации. Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, что существенно ухудшило условия полета", – объяснил Уруский.

Следовательно, на борту самолета возникла аварийная ситуация, а неустранение скольжения стало шестым опасным фактором, который обусловил переход в 20:44:32 аварийной ситуации в катастрофическую. В 20:44:49 на скорости 100 км/ч с углом крена 75 градусов и углом тангажа 26 градусов самолет столкнулся с землей.

"Перегрузка в центре масс самолета в момент удара составляла 12 единиц. Потеря скорости на предпосадочной прямой, которая привела к сваливанию самолета с последующим столкновением с землей", – сказал вице-премьер.

Причины катастрофы, которые способствовали ее возникновению:

Во время выполнения взлетов конвейером из-за быстротечности ситуации экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить взлет.

Отказ системы ПРТ-24 левого двигателя в условиях непредвиденного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейером.

Общепринятая в части практика постоянного увеличения установленного количества и смешивания экипажей курсантов-штурманов и пилотов на борту самолета.

Нарушение плановой таблицы полетов, пребывание в 6 полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей.

Непрекращение полетов, нарушения руководителя полетов на аэродроме, руководителя зоны посадки и помощника руководителя полетов.

Главные причины катастрофы:

Отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц ХНУПС.





за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц ХНУПС. Системные нарушения правил выполнения полетов.





Недостаточно профессиональная подготовка экипажа по действиям в особых ситуациях с осуществлением всестороннего анализа характера локального отказа авиационной техники с моделированием правильных и слаженных действий для предотвращения перерастания особой ситуации в катастрофическую.