Кабмин обнародовал новые правила назначения субсидий

12:48 05 Май Киев, Украина

Согласно распоряжению Кабинета Министров, с 1 мая для украинцев начинают действовать более жесткие правила начисления субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей.



Об этом говорится в постановлении Кабмина № 420 от 14 апреля текущего года, обнародованном на Правительственном портале.



Согласно постановлению, в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.



Документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, принимаются от граждан в течение мая - сентября 2021 года. Жилищная Об этом говорится в постановлении Кабмина № 420 от 14 апреля текущего года, обнародованном на Правительственном портале.Согласно постановлению, в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.Документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, принимаются от граждан в течение мая - сентября 2021 года. Жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в мае - сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года.



По данным РБК-Украина, в соответствии с новым порядком, субсидии не будут назначаться, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого



Также не имеют права на субсидии домохозяйства, если член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.



Субсидии не назначаются, если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых вообще отсутствуют доходы, или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, либо за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере суммарно в течение трех месяцев. Этот пункт не касается лиц, которые получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия и социальные пособия.



Также будут лишать субсидий, если член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней.



Субсидии не назначаются, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму больше 50 тыс. гривен.



Кроме того, будут лишать субсидий, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более чем одно жилое помещение. По данным РБК-Украина, в соответствии с новым порядком, субсидии не будут назначаться, если общая площадь части или отдельного жилого помещения каждого домохозяйства не превышает 130 кв. метров для квартиры, 230 кв. метров для индивидуального дома.Также не имеют права на субсидии домохозяйства, если член семьи имеет в собственности: транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет; более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет.Субсидии не назначаются, если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста, у которых вообще отсутствуют доходы, или начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной заработной платы, либо за них не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере суммарно в течение трех месяцев. Этот пункт не касается лиц, которые получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия и социальные пособия.Также будут лишать субсидий, если член домохозяйства находился за границей совокупно более 60 дней.Субсидии не назначаются, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии совершил покупку на сумму больше 50 тыс. гривен.Кроме того, будут лишать субсидий, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более чем одно жилое помещение.



Также не имеют права на субсидию домохозяйства, если член семьи имеет на депозитном банковском счете (счетах) денежные средства в сумме, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года (сейчас 2189 гривен).



Субсидии не будут назначать, если кто-либо из состава домохозяйства осуществил операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. гривен.



"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение субсидии. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет в том числе онлайн или по почте", - сказал он.





Также Шмыгаль объяснил, какие основные изменения правил начисления субсидий будут введены с 1 мая.

"В настоящее время 92% украинцев, получающих субсидии, получают ее в денежной форме. С мая все 100% будут получать субсидию живыми деньгами. Также вводятся новые правила относительно тех, кому субсидии назначаться не будут. Если у вас есть на депозитном счете свыше 100 тыс.грн, покупаете новый автомобиль, валюту единовременно на сумму более 50 тыс. грн, вам субсидию, конечно, не назначат", - отметил он.

В то же время Шмыгаль выразил уверенность, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.