Кабмин назвал новые карантинные ограничения

11:34 16 Октябрь Киев, Украина

Взяв во внимание протест Харькова относительно строгости ограничений в красной зоне, Кабмин Украины принял решение о том, что в большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт и закрывать детские сады и заведения торговли. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу общественного транспорта в красной зоне.



В документе идет речь об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, которые вступят с 19 октября.



Так, во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и магазинов.



В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.



В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.



В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования.



В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.



В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.



Кроме того, разрешена работа банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.



