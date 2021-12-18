Кабмин изменил правила для жителей "красных зон"

Жителям "красных" регионов запретили находиться на территориях общего пользования без масок или респираторов.
Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета Министров №1236 от 9 декабря 2020 года постановлением №230 от 22 марта, которое обнародовано на сайте правительства.
Закон Украины о благоустройстве сообщает, что к территориям общего пользования относятся:
- парки (в частности, лесопарки и парки культуры и отдыха);
- памятники культурного и исторического наследия;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
Что еще запрещено в красной зоне
- В красной зоне карантина также запрещена работа общественных заведений питания, однако они могут готовить блюда и напитки для доставки.
- Также в "красных" регионах закрыты развлекательные заведения, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.
- Работу магазинов (за исключением продуктовых) тоже не разрешили.
Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.
По данным Минздрава, в настоящее время в "красные" зоны входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области. С 25 марта карантинные ограничения "красной" зоны вводятся также в Днепре.
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