Кабмин изменил правила для жителей "красных зон"

15:22 23 Март Киев, Украина

Жителям "красных" регионов запретили находиться на территориях общего пользования без масок или респираторов.

Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета Министров №1236 от 9 декабря 2020 года постановлением №230 от 22 марта, которое обнародовано на сайте правительства.



Закон Украины о благоустройстве сообщает, что к территориям общего пользования относятся:

парки (в частности, лесопарки и парки культуры и отдыха);

памятники культурного и исторического наследия;

майданы, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

другие территории общего пользования.

Что еще запрещено в красной зоне

В красной зоне карантина также запрещена работа общественных заведений питания, однако они могут готовить блюда и напитки для доставки.

Также в "красных" регионах закрыты развлекательные заведения, спортзалы, бассейны, фитнес-центры.

Работу магазинов (за исключением продуктовых) тоже не разрешили.

Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.

По данным Минздрава, в настоящее время в "красные" зоны входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области. С 25 марта карантинные ограничения "красной" зоны вводятся также в Днепре.