Кабмин и Совет церквей согласовали ограничения на Пасху

На Пасху не будут вводить допограничения, но украинцам настоятельно советуют придерживаться ряда рекомендаций при посещении церквей.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Он сообщил, что Кабинет Министров провел встречу с Советом церквей и религиозных организаций, на которой чиновники и духовенство обсудили соблюдение карантинных мероприятий.
Минздрав рекомендует, чтобы участие в обрядах и богослужениях принимал один человек из домохозяйства.
Желательно максимально исключить посещение служб пожилыми людьми и теми, кто имеют хронические заболевания.
На освящении пасхальных корзин необходимо находиться в маске.
Министр призвал граждан воздержаться от увеличения социальных контактов на Пасху и майские праздники, избегать скоплений, носить маски и соблюдать личную гигиену. А также по возможности отложить поездки к друзьям и родственникам.
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